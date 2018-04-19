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СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции
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    СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

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    СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

    Москва, 19 апреля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела украинскими силовиками автобуса, перевозившего сотрудников Донецкой фильтровальной станции, сообщила в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «применение запрещенных средств и методов ведения войны», — уточнила она.

    Напомним, во вторник ВСУ совместно с Нацгвардией Украины из автоматического стрелкового оружия обстреляли автобус, в котором находились сотрудники Донецкой фильтровальной станции. В результате обстрела пять человек были ранены.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    В Донбассе неоднократно вводились режимы перемирия в целях урегулирования конфликта, однако из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

    Автор: Василий Котов
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