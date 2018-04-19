Роботы научились собирать стул из IKEA

Москва, 19 апреля. Роботы-манипуляторы научились собирать стул из IKEA из набора имеющихся деталей. Об этом рассказали инженеры в журнале Science Robotics.

Специалисты из Наньянского технологического университета обучили двух роботов-манипуляторов собирать стул IKEA из набора деталей из комплекта. Для роботов собрать стул непростое занятие. Это связано с тем, что им требуются точная система позиционирования, датчики усилия, знания последовательности сборки. Благодаря точно выстроенной системе роботы могут собрать стул из набора исходных деталей. Роботы потратили на сборку стула 20 минут.

Ученые разработали систему, благодаря которой два работа могут собрать стул. Первоначально работ ищет паз для шканта, как только шкант соприкоснулся с поверхностью, робот начинает его двигать по спирали до тех пор, пока деталь не перестанет оказывать сопротивление. Так, шкант оказался под пазом.