«Россия может стереть США с лица земли»: эксперты объяснили, чем опасны «игры» Трампа с ракетами

Исследовательский центр конгресса Соединенных Штатов выразил крайнюю озабоченность по поводу того, что Российская Федерация и Китай могут нанести ядерный удар по США в случае пролета обычных ракет над их территориями. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно опубликованному отчету, Белый дом должен обладать возможностью ударить по любой цели на земле в течение одного часа. Таким образом, уверены авторы документа, США могут повысить свои шансы по «сдерживанию и победе над противниками», поскольку такая возможность позволяет атаковать наиболее важные цели в начальной и завершающей фазе конфликта, пишет RT.

В опубликованном документе, кроме всего прочего, говорится, что Соединенные Штаты «исторически планировали» запустить баллистические ракеты над Северным полюсом, поэтому теоретически они могут пролететь и над РФ, и над Китаем. Однако Пекин и Москва могли бы расценить это действие как ядерную угрозу, после чего последовали бы ответные меры.

Вашингтону нельзя доверять

Военный эксперт Юрий Лямин в комментарии ФАН отметил, что попытки использования США межконтинентальных баллистических ракет для так называемого «мгновенного глобального удара» не найдут понимания у России и Китая. Массированный запуск подобных ракет со стороны США будет являться прямой потенциальной угрозой для России, так как никакие устные или письменные заверения со стороны Вашингтона не дают 100% гарантии для нас.

«Американская система мгновенного глобального удара предполагает, что США должны будут иметь возможность очень быстро нанести удар по любой точке Земного шара неядерными средствами. Основными средствами для этого, по всей видимости, должны стать ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками и прочим. Однако если, например, США решат их применить против КНДР, то массированный запуск таких ракет в сторону России и Китая естественно может быть воспринят как агрессия со стороны США против наших стран и будет очень мало времени на реакцию. В этом и есть опасность этой идеи», — пояснил Юрий Лямин.

По словам военного эксперта, Россия для противодействия американским угрозами развивает средства предупреждения о ракетном нападении, чтобы сразу засекать пуски ракет со стороны США. Сейчас наконец-то создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических направлениях. Испытываются новые системы противовоздушной обороны. Кроме того, заметил Юрий Лямин, для нанесения ответного удара создаются новые стратегические ракетные комплексы в том числе с гиперзвуковыми боевыми блоками.

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