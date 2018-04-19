Цитаты Лаврова: «Би-Би-Си» вырезала треть беседы с главой МИД России

16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью британскому медиахолдингу «Би-Би-Си».

Предыдущее интервью «Би-Би-Си» министр иностранных дел России давал 30 сентября 2016 года, в годовщину начала операции российских ВКС в Сирии. Тогда главе отечественной дипломатии были предъявлены обвинения в массовом убийстве мирных жителей Алеппо, в уничтожении гуманитарного конвоя ООН, в поддержке «преступного режима Башара Асада» и в причастности к катастрофе малайзийского «Боинга» рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

Прошло полтора года. За это время много воды утекло и в Темзе, и в других реках мира. Президентом США был избран Дональд Трамп, президентом Франции — Эммануэль Макрон, кабинет Ее Величества вместо Дэвида Кэмерона возглавила Тереза Мэй. Теперь Сергей Лавров снова дал интервью «Би-Би-Си». И что, по-вашему, явилось темой разговора британского журналиста с главой российского МИД? Перспективы развития взаимоотношений двух государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, входящих в десятку крупнейших экономик мира? Как бы не так! Вы будете смеяться — но снова обвинения.

В провоцировании новой мировой войны. В недопустимом содействии «преступному режиму Башара Асада», который якобы травит мирных граждан своей страны химическим оружием. В отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Великобритании и, соответственно, в нарушении договора о запрете химического оружия. А также в дезинформации мирового сообщества по результатам совместной американо-британско-французской ракетной атаки против Сирии.

Как говорится, найдите десять отличий.

«Цитируйте меня без искажений»

Подобного рода интервью — действительно, незаурядное событие. Особенно с учетом нынешнего состояния отношений между Лондоном и Москвой, доминантой которого стало пресловутое «дело Скрипалей», приведшее к высылке российских дипломатов из 60 стран мира, введению новых антироссийских санкций и так далее, и тому подобное.

Не случайно, наряду с обвинениями, ведущий программы HARDtalk на «Би-Би-Си» Стивен Сакур захотел добиться от своего собеседника признания в том, что Россия находится во всемирной изоляции («все считают виновной именно Россию»), а ее экономика «слаба и уязвима» для западных санкций.

Ответы Сергея Лаврова свидетельствуют о том, что подобный «коктейль» вызвал у него категорическое отторжение. Правда, чтобы еще раз донести российскую позицию до британского (и — в целом — западного) общественного мнения, он эту чашу испил до конца, даже не слишком поморщившись, и лишь дважды, с точки зрения норм дипломатического общения, сорвался, перейдя на личности («Для британца у вас ужасные манеры» и «Постарайтесь цитировать меня без искажений, а то получается не очень профессионально»). Но, как известно, в «своем кругу» Сергей Викторович может высказываться намного жестче, так что эти его фразы «почти не считаются»…

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Тем более что их — как и многие другие невыгодные для «Би-Би-Си» моменты — британский медиахолдинг из своей публичной трансляции благополучно вычистил, сократив исходный материал примерно на треть. Как там: «Свобода — это рабство!»? Вот и британская свобода слова еще раз доказала, что пребывает в рабстве у интересов британской элиты.

Получается, придуманный Оруэллом «ангсоц», этот образец тоталитарного зазеркалья, оказывается, сегодня — не такая уж и «антиутопия» для современного Туманного Альбиона…

С-300 хватит выше крыши

Многих комментаторов разочаровали «слишком сдержанные» ответы Лаврова на очевидно провокационные реплики мистера Сакура. Тем не менее, эти «слишком сдержанные» ответы внятно донесли «городу и миру» следующие содержательные моменты.

Первое. Россия будет рассматривать все возможные способы поддержки официального Дамаска, включая поставку зенитно-ракетных комплексов С-300. К слову, их ведущий «Би-Би-Си» назвал «новейшими», что, разумеется, не соответствует действительности (есть и С-400, и С-500), но для американских и прочих крылатых ракет российских «трехсотых» действительно хватит с запасом — для «ракетного меча» наших западных «партнеров» они и впрямь «новейшие».

Второе. Негативный эффект от санкций и падение курса рубля мы переживем, «как-нибудь продержимся».

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Третье. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон «пусть развлекается», сколько его душе угодно, — Москва разговаривать с ним всерьез больше не намерена.

Так что «в сухом остатке» получилось, что российская реакция оказалась «чересчур сдержанной» только по форме, а не по содержанию.

В заключение — аутентичная цитата:

«Би-Би-Си»: То есть ситуация становится очень опасной...

C.В.Лавров: Остается только надеяться, что эта мысль придет в голову и другим Вашим соотечественникам, в том числе в руководстве страны».