Пострадавшего при пожаре в «Зимней вишне» мальчика готовятся выписать из больницы

Кемерово, 19 апреля. Одиннадцатилетнего мальчика, пострадавшего при сильном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», выпишут из медицинского учреждения в пятницу, 20 апреля. Через месяц после выписки подростку предстоит пройти курс повторной реабилитации. Об этом в четверг сообщает пресс-служба областной детской клинической больницы №5.

По имеющимся данным, 11-летнего ребенка, пострадавшего при падении из окна горящего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», выпишут из больницы 20 апреля.

Отмечается, что на данный момент подросток чувствует себя хорошо и завтра сможет отправиться домой.

«Мальчик будет выписан из больницы с последствиями кататравмы и черепно-мозговой травмы в восстановительном периоде. Через месяц ребёнку предстоит пройти повторный курс реабилитации», — отметили в пресс-службе.

Напомним, сильный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Во время пожара 11-летний мальчик выпрыгнул из окна горящего здания. При падении он получил множественные травмы и был доставлен в больницу.

В результате страшной трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.