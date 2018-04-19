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Пострадавшего при пожаре в «Зимней вишне» мальчика готовятся выписать из больницы
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    Пострадавшего при пожаре в «Зимней вишне» мальчика готовятся выписать из больницы

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    Пострадавшего при пожаре в «Зимней вишне» мальчика готовятся выписать из больницы

    Кемерово, 19 апреля. Одиннадцатилетнего мальчика, пострадавшего при сильном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», выпишут из медицинского учреждения в пятницу, 20 апреля. Через месяц после выписки подростку предстоит пройти курс повторной реабилитации. Об этом в четверг сообщает пресс-служба областной детской клинической больницы №5.

    По имеющимся данным, 11-летнего ребенка, пострадавшего при падении из окна горящего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», выпишут из больницы 20 апреля.

    Отмечается, что на данный момент подросток чувствует себя хорошо и завтра сможет отправиться домой.

    «Мальчик будет выписан из больницы с последствиями кататравмы и черепно-мозговой травмы в восстановительном периоде. Через месяц ребёнку предстоит пройти повторный курс реабилитации», — отметили в пресс-службе.

    Напомним, сильный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Во время пожара 11-летний мальчик выпрыгнул из окна горящего здания. При падении он получил множественные травмы и был доставлен в больницу.

    В результате страшной трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    Автор: Дана Балан
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