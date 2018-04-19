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«Трамп на грани сумасшествия»: Милонов жестко ответил на заявление о новых санкциях против РФ
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    «Трамп на грани сумасшествия»: Милонов жестко ответил на заявление о новых санкциях против РФ

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    Виталий Милонов

    Президент США Дональд Трамп рассказал, когда Америка может ввести новые санкции против России. По словам главы Белого дома, это произойдет в тот момент, когда РФ «их действительно заслужит».

    «Мы введем санкции как только они [Россия] действительно этого заслужат», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    Кроме того, он высказался по поводу отношений США и России. Американский лидер сказал, что ведет себя с Кремлем «жестко, как никто». При этом он выразил надежду на укрепление отношений Вашингтона с Москвой, Пекином и Токио.

    Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей жестко прокомментировал заявление Трампа касательно новых экономических ограничений против РФ.

    «Трамп вводит новые санкции против России с такой же завидной регулярностью, как и его предшественник, может быть, даже чаще. Поэтому говорить о том, что господин Трамп в своих делах будет демонстрировать больший разум, к сожалению, не приходится. И в данном случае вопрос даже не в каких-то санкциях против нашей страны, а в тех его поступках, которые он совершает», — заявил парламентарий.

    Дональд Трамп

    В качестве примера недостойного поведения Трампа собеседник агентства назвал «вероломное и подлое» нападение на суверенную Сирию поздней ночью 14 апреля.

    «Это демонстрирует нам, что господин Трамп находится буквально на грани какого-то сумасшествия», — резюмировал Виталий Милонов.

    Напомним, в воскресенье, 15 мая, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти Соединенных Штатов объявят о новых санкциях против РФ в связи с ситуацией в Сирии. Однако позже издание Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трамп не чувствует уверенности касательно очередных экономических ограничений, направленных против России. Источник в МИД РФ в свою очередь сказал, что пока новых санкций не будет.

    Ранее стало известно, что руководство Германии намерено обратиться к властям США с требованием отменить немецкие санкции против отечественной стороны. Первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в комментарии ФАН выразил уверенность, что рано или поздно ФРГ откажется соблюдать ограничения против РФ, поскольку терпит из-за них убытки.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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