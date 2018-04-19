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Сюжет-разоблачение о мальчике из сирийской Думы покажут на Совбезе ООН
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    Сюжет-разоблачение о мальчике из сирийской Думы покажут на Совбезе ООН

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    Сюжет-разоблачение о мальчике из сирийской Думы покажут на Совбезе ООН

    Москва, 19 апреля. Сюжет-разоблачение о сирийском мальчике Хасане Диабе, который участвовал в постановочном ролике группы «Белые каски», выступая в качестве жертвы химической атаки в городе Дума, будет показан членам Совбеза ООН. Соответствующее заявление сделал полпред России при организации Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 1».

    «Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов (СБ ООН) журналистам, а на ближайшем заседании Совета Безопасности еще найдем возможность, как его показать на экране», — заявил дипломат.

    Ранее ряд СМИ, в том числе и «Комсомольская правда», опубликовали постановочный ролик «Белых касок», в котором «жертва» химической атаки в Думе рассказала о ходе съемок.

    Выяснилось, что «Белые каски» вынудили мальчика принять участие в съемках, воспользовавшись тем, что его семья голодала. За участие в фильме он получил рис, финики и печенье.

    Отец Хасана подтвердил, что ролик был постановкой — никакой химической атаки в сирийской Думе не было.

    Напомним, что 7 апреля страны Запада обвинили Дамаск в химатаке города Дума, ссылаясь на видео, распространенное «Белыми касками». Это видео впоследствии было использовано в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по Сирии. Всего США и их союзники выпустили по территории республики более 100 ракет, большая часть которых была успешно перехвачена сирийскими ПВО.

    Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по САР актом агрессии против суверенного государства.

    Автор: Дима Оленин
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