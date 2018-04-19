Сюжет-разоблачение о мальчике из сирийской Думы покажут на Совбезе ООН

Москва, 19 апреля. Сюжет-разоблачение о сирийском мальчике Хасане Диабе, который участвовал в постановочном ролике группы «Белые каски», выступая в качестве жертвы химической атаки в городе Дума, будет показан членам Совбеза ООН. Соответствующее заявление сделал полпред России при организации Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов (СБ ООН) журналистам, а на ближайшем заседании Совета Безопасности еще найдем возможность, как его показать на экране», — заявил дипломат.

Ранее ряд СМИ, в том числе и «Комсомольская правда», опубликовали постановочный ролик «Белых касок», в котором «жертва» химической атаки в Думе рассказала о ходе съемок.

Выяснилось, что «Белые каски» вынудили мальчика принять участие в съемках, воспользовавшись тем, что его семья голодала. За участие в фильме он получил рис, финики и печенье.

Отец Хасана подтвердил, что ролик был постановкой — никакой химической атаки в сирийской Думе не было.

Напомним, что 7 апреля страны Запада обвинили Дамаск в химатаке города Дума, ссылаясь на видео, распространенное «Белыми касками». Это видео впоследствии было использовано в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по Сирии. Всего США и их союзники выпустили по территории республики более 100 ракет, большая часть которых была успешно перехвачена сирийскими ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по САР актом агрессии против суверенного государства.