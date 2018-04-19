Военный эксперт рассказал, как Россия использует не разорвавшиеся в Сирии ракеты США

Москва, 19 апреля. Две не разорвавшиеся в Сирии американские ракеты позволят России досконально изучить последние разработки Запада и усовершенствовать свою систему противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы, заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Специалист уточнил, что некоторые примененные в ходе удара коалиции США по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые. Так, достаточно новой разработки были ракеты, примененные при атаке Францией и Великобританией, уточнил он. Однако интерес для российских специалистов представляет и американская Tomahawk Block IV.

Мураховский также отметил, что США выпустили по Сирии не только «Томагавки». Так, впервые в боевых действиях была применена JASSM-ER.

«Изучения этих ракет может помочь России усовершенствовать свои системы ПРО и РЭБ. Мы сможем подробно узнать последний западные наработки, конструкторам будет интересно посмотреть на эти ракеты», — пояснил он в комментарии РИА Новости.

О том, что военнослужащие САА обнаружили «в хорошем состоянии» и неразорвавшимися две крылатые ракеты, предположительно, модели «Томагавк» сообщил ТАСС со ссылкой на источник в министерстве обороны Сирии. По его словам, их передали российских военных и отправлены в РФ самолетом 17 апреля. В российском оборонном ведомстве эти сообщения пока официально не подтвердили.

Напомним, вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли ракетный удар по Сирии ночью 14 апреля. Об ударах лично сообщил Дональд Трамп, после это подтвердила премьер Британии Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Россию об ударах заранее не уведомляли.

С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по территории арабской республики более 100 ракет, 71 из них сбита сирийская ПВО советскими ракетами 30-летней давности. В результате пострадали три мирных жителя, повреждения получили военные объекты и гражданская инфраструктура. В частности, один из снарядов угодил в школьный класс в Дамаске.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Он напомнил, что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов США и союзников.

17 апреля в Думу вошла миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.