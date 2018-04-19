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Петербургские ученые создали уникального «робота-краба»
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    Петербургские ученые создали уникального «робота-краба»

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    Петербургские ученые создали уникального «робота-краба»

    Санкт-Петербург, 19 апреля. Петербургские ученые создали уникального автономного подводного «робота-краба» — устройство, способное поднимать грузы до 10 килограммов.

    Руку-манипулятор, прозванную крабом, разработали специалисты компании «Океанос» совместно с Санкт-Петербургским морским техническим университетом. В этом году она будет установлена на подводный автономный гибридный аппарат типа «глайдер», пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    Работа над проектом началась два года назад. Рука-манипулятор способна работать на больших территориях, аналогов российскому устройству нет: все подобные зарубежные разработки обладают меньшей грузоподъемностью и обеспечивают меньший радиус. «Робот-краб» поможет проводить подводные поисковые операции.

    Автор: Василий Котов
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