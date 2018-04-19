Жители западных стран уличили Google и Facebook в политических манипуляциях – опрос

Москва, 19 апреля. Жители западных стран уличили Google и Facebook в политических манипуляциях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для Sputnik News.

Согласно данным исследования, 68% немцев, 60% итальянцев и американцев, 57% французов и 54% британцев считают, что интернет-ресурсы Google и Facebook используют специальные алгоритмы для манипулирования информацией в пользу определенной политической позиции, передает РИА Новости.

Отмечается, что о манипуляциях со стороны Google и Facebook говорят преимущественно респонденты с высшим образованием.

Опрос проводился с 22 по 27 марта французской компанией IFop. В нем приняли участие 5029 респондентов от 18 лет и старше.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, в Facebook признали, что соцсеть периодически проводит сканирование личных переписок пользователей.