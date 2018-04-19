Сирия: РФ за сутки зафиксировала пять нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Хама

Москва, 19 апреля. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — два. Об этом говорится в бюллетене Минобороны Российской Федерации.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (18 апреля 2018 г.) https://t.co/no8MzwtHuz pic.twitter.com/cPKmh5tt5y — Минобороны России (@mod_russia) April 19, 2018

По данным военного ведомства, российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии за прошедшие сутки зафиксированы пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия, Хама.

Анкара сообщила о двух случаях стрельбы в сирийской провинции Хама.

Отмечается, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

На протяжении дня российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Маалула, расположенном в провинции Дамаск, общий вес доставленных продовольственных наборов составил 1,9 тонны, уточнили в ведомстве.

Кроме того, медицинскую помощь за минувшие сутки получил 21 мирный житель.