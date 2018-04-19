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Сирия: РФ за сутки зафиксировала пять нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Хама
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    Сирия: РФ за сутки зафиксировала пять нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Хама

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    Сирия: РФ за сутки зафиксировала пять нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Хама

    Москва, 19 апреля. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — два. Об этом говорится в бюллетене Минобороны Российской Федерации.

    По данным военного ведомства, российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии за прошедшие сутки зафиксированы пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия, Хама.

    Анкара сообщила о двух случаях стрельбы в сирийской провинции Хама.

    Отмечается, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    На протяжении дня российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Маалула, расположенном в провинции Дамаск, общий вес доставленных продовольственных наборов составил 1,9 тонны, уточнили в ведомстве.

    Кроме того, медицинскую помощь за минувшие сутки получил 21 мирный житель.

    Автор: Дана Балан
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