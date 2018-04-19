Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России

Две неразорвавшиеся крылатые ракеты США, запущенные 14 апреля по правительственным объектам Сирии, были обнаружены военными САР и переданы российской стороне. Транспортировка изделий в Россию состоялась 18 апреля, рассказали в сирийском Минобороны.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в сирийском военном ведомстве — обе ракеты находятся в хорошем состоянии.

«Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. «Умные» ракеты были отправлены самолетом в Россию», — сообщило агентство.

Официального подтверждения указанной информации со стороны Минобороны РФ нет. В свою очередь, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков предположил, что «российских военных вряд ли бы заинтересовали изученные вдоль и поперек ракеты типа BGM-109 Tomahawk».

«Ракеты Tomahawk мы знаем как облупленные — ничего сверхумного и сверхнового там нет. Эти изделия известны давно, мы знаем, как они летают, знаем, как с ними бороться, эта тактика отработана еще в 90-е годы в Ираке и Сербии. Именно там американцы активно использовали свои «топоры». Так что можно предположить, что сейчас министерству обороны России достались обломки AGM-158 JASSM — а вот это уже интересная ракета. Она новая, и если ее нашли неразорвавшейся, это будет очень интересно для наших специалистов. Они ее разберут и изучат», — сообщил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

Именно ракеты AGM-158 JASSM президент США Дональд Трамп называл «умными» в своем твитте незадолго до удара. Именно этими изделиями американский лидер пытался угрожать официальному Дамаску и бросал Российской Федерации вызов, призывая опробовать свои силы ПВО в САР.

«Если сейчас началась такая суета, скорее всего это именно JASSM. И это здорово, особенно если там сохранился блок навигации. Наши специалисты получили уникальную возможность узнать, из каких материалов сделана сама ракета, ведь там использована пресловутая технология «стелс». Если это AGM-158, то действительно интересно посмотреть, изучить эту ракету. Мы изучим ее по блокам, сейчас есть возможность: приборы, которые позволяют полностью снять телеметрию, измерить геометрические параметры, могут исследовать состав металлов или даже композитных материалов, из которых состоит ракета», — продолжает военный аналитик.

Другими словами, у России появилась уникальная возможность получить данные о характеристиках и возможностях американских ракет такого типа. А это в свою очередь позволит выработать стратегию обороны противодействия в случае массированных ударов.

«Нас сейчас интересует скрытность и боевая часть новых ракет США. Ведь дальность полета у них не уж такая большая, всего 350 километров. Даже Tomahawk летят на дальность 2500 километров в последней версии», — заключил эксперт.

AGM-158 JASSM — американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность». Разработана корпорацией Lockheed Martin и предназначена для поражения высокозащищенных стационарных и мобильных целей в любых метеоусловиях и в любое время суток. При этом ракета должна запускаться вне зоны действия средств ПВО противника.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетным ударам по Сирии. «Они будут хорошие, новые и «умные»! — писал он тогда в Twitter. Чуть позже, 14 апреля коалиция США, Великобритании и Франции нанесли по Сирии ракетный удар. Во время атаки было запущено чуть больше 100 ракет, 71 из которых была перехвачена ПВО САР.