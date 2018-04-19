Немецких чиновников попросили не брать в Россию смартфоны из-за «шпионской угрозы»

Берлин, 19 апреля. Министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия призывает чиновников своего региона отказаться от использования личных электронных устройств и смартфонов во время посещения чемпионата мира по футболу в России.

В ведомстве убеждены, что электронные устройства могут стать «целью шпионажа» со стороны Москвы, пишет журналист Deutsche Welle Илья Коваль со ссылкой на заявление министерства внутренних дел земли.

Городской управляющий Мюльхайма-на-Руре Франк Штайнфорт опасается использовать подключенный к Сети телефон в России.

«Следует учитывать, чтобы на личных электронных устройствах не были сохранены никакие служебные данные», — уверен чиновник.

В пресс-службе Штайнфорта также рассказали о якобы имевших место случаях, как у иностранцев изымали телефоны в России и Турции. Через какое-то время смартфоны возвращали обратно, однако «устройства были частично считаны».

В статье также напоминают, что для получения паспорта болельщика иностранцем будет необходимо подписать разрешение на обработку личных данных.