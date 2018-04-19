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Российские депутаты предложили вернуть советскую систему трудоустройства
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    Российские депутаты предложили вернуть советскую систему трудоустройства

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    Российские депутаты предложили вернуть советскую систему трудоустройства

    Москва, 19 апреля. Российские депутаты предложили вернуть советскую систему трудоустройства после вузов. Законопроект, обязывающий студентов-бюджетников работать по распределению по окончании обучения, был внесен в Госдуму 16 апреля.

    Автор законопроекта депутат от партии «Единая Россия» Сергей Вострецов считает, что студенты, получившие образование за счет государства, должны отработать на государственном предприятии столько же лет, сколько учились в вузе. За молодым специалистом останется право отказаться от работы по распределению, однако в таком случае ему придется компенсировать стоимость обучения.

    Как уточняется в пояснительной записке, законопроект был разработан в связи с тем, что по окончании вуза выпускникам довольно трудно устроиться на работу по специальности. Кроме того, многие из них не готовы работать в профильных учреждениях за скромные зарплаты и уходят в другие сферы, а рынок труда не может обеспечить достаточным количеством мест по профессиям, по которым выпускников готовят в вузах.

    Российские депутаты предложили вернуть советскую систему трудоустройства

    Как считает Вострецов, нововведение позволит разрешить эти проблемы и снизит уровень безработицы среди высококвалифицированных молодых кадров. Однако, как пишет газета «Известия», в Министерстве образования РФ инициативу депутата не поддерживают. В министерстве считают, что предложение Вострецова ограничивает права молодых людей и противоречит российской Конституции, поскольку лишает выпускников свободного выбора.

    «Отметим, что действующим законодательством установлена особая форма подготовки кадров для удовлетворения потребностей отраслей и регионов за счет бюджетных средств — целевой прием и целевое обучение, когда студент еще в вузе готовится к трудовой деятельности в конкретной организации», — добавили в ведомстве.

    В Минобразования в свою очередь для разрешения существующих проблем предложили сконцентрировать усилия на целевом приеме – программе, когда за обучение студентов платят заинтересованные организации, с тем, чтобы по окончании вуза молодой специалист пришел работать в компанию.

    Российские депутаты предложили вернуть советскую систему трудоустройства

    Скептически к законопроекту относятся и в российских вузах. По мнению директора Института развития образования НИУ ВШЭ, кандидата экономических наук профессора Ирины Абанкиной, обязательное распределение не создаст особых перспектив для молодых специалистов, а для работодателей будет обременительным.

    «Держать вакансии в течение 4–6 лет и брать на себя обязательства по трудоустройству даже с государственным участием компании не смогут», — объяснила она.

    Напомним, в настоящее время в России распространена практика, когда компании подписывают договоры о сотрудничестве с вузами страны. Это дает возможность студентам участвовать в разработке проектов и получать практические навыки во время обучения. Как сообщало URA.RU, в декабре прошлого года Челябинский трубопрокатный завод подписал договор о взаимодействии с московским Национальным исследовательским технологическим университетом (НИТУ) «МИСиС».

    Автор: Василий Котов
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