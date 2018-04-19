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СМИ сообщили о намерении «Ростеха» объединить Курганмашзавод с КБП
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    СМИ сообщили о намерении «Ростеха» объединить Курганмашзавод с КБП

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    СМИ сообщили о намерении «Ростеха» объединить Курганмашзавод с КБП

    Москва, 19 апреля. СМИ сообщили о намерении корпорации «Ростех» объединить одного из крупнейших производителей БМП Курганмашзавод с тульским Конструкторским бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова (КБП).

    С такой инициативой к вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину обратился генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, направив соответствующее письмо, передает РБК. По мнению Рогозина, такая мера необходима, поскольку сегодня финансово-экономическое состояние Курганмашзавода и зависимых компаний является неблагополучным.

    Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов

    Также в письме Чемезов отмечает, что у производства есть проблемы с выполнением гособоронзаказов. Чтобы разрешить проблемы Курганмашзавода, Чемезов предлагает объединить его с тульским КБП.

    Приступить к передаче площадок, по его словам, нужно в 2019 году, чтобы свести к минимуму риски от несвоевременного финансирования контрактов, а также компенсировать убытки. По словам главы «Ростеха», его предложение уже поддержало Минобороны РФ. В корпорации подчеркнули, что при слиянии особое внимание будет уделено сохранению действующего рабочего коллектива Курганмашзавода.

    Автор: Василий Котов
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