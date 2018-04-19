Минобороны Украины объяснило увольнение главы штаба ВМС, у которого нашли жену-россиянку

Киев, 19 апреля. Руководителя штаба Военно-морских сил Украины Романа Гладкого отправили в отставку по причине «ненадлежащего исполнения обязанностей». Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«Согласно представлению, которое поступило главе министерства обороны Украины, было принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого», — следует из сообщения украинского ведомства.

В Минобороны Украины назвали другую причину увольнения начальника штаба ВМС, которая якобы не связана с российским гражданством его супруги.

Согласно информации военного ведомства Украины, причины увольнения прямо связаны «с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей», а версии некоторых СМИ касательно других причин увольнения не соответствуют действительности.

Напомним, ранее одесский интернет-портал «Думская» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Украины сообщил, что Гладкого якобы заподозрили в финансовых махинациях, также якобы проверяется информация о российском гражданстве его жены Елены.

Ранее одесское издание сообщило о том, что группа украинских офицеров пригрозила президенту страны Петру Порошенко возвращением в Крым для решения жилищного вопроса.