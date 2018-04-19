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Минобороны Украины объяснило увольнение главы штаба ВМС, у которого нашли жену-россиянку
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    Минобороны Украины объяснило увольнение главы штаба ВМС, у которого нашли жену-россиянку

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    Минобороны Украины объяснило увольнение главы штаба ВМС, у которого нашли жену-россиянку

    Киев, 19 апреля. Руководителя штаба Военно-морских сил Украины Романа Гладкого отправили в отставку по причине «ненадлежащего исполнения обязанностей». Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

    «Согласно представлению, которое поступило главе министерства обороны Украины, было принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого», — следует из сообщения украинского ведомства.

    В Минобороны Украины назвали другую причину увольнения начальника штаба ВМС, которая якобы не связана с российским гражданством его супруги.

    Согласно информации военного ведомства Украины, причины увольнения прямо связаны «с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей», а версии некоторых СМИ касательно других причин увольнения не соответствуют действительности.

    Напомним, ранее одесский интернет-портал «Думская» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Украины сообщил, что Гладкого якобы заподозрили в финансовых махинациях, также якобы проверяется информация о российском гражданстве его жены Елены.

    Ранее одесское издание сообщило о том, что группа украинских офицеров пригрозила президенту страны Петру Порошенко возвращением в Крым для решения жилищного вопроса.

    Автор: Дана Балан
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