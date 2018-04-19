Опубликован рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Москва, 19 апреля. Журнал Forbes опубликовал 15-й рейтинг двухсот самых богатых бизнесменов России. Лидером списка уже в третий раз стал владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина оценивается в 19,1 млрд долларов.

Ранее Лисин возглавлял рейтинг Forbes в 2010 и 2011 годах. За ним следует владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 18,7 миллиарда долларов, а третья строчка досталась лидеру прошлогоднего рейтинга Леониду Михельсону. Состояние основного владельца нефтехимической компании «Сибур» и газовой компании «Новатэк», оценивается в 18 млрд долларов.

В первую десятку вошли и президент «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием 16,4 миллиарда долларов, Геннадий Тимченко (16 млрд), являющийся партнером Михельсона по «Сибуру» и «Новатэку». Не забыли эксперты Forbes и о совладельце «Норильского никеля» Владимире Потанине (15,9 млрд).

На седьмом месте - председатель комитета по стратегии «Еврохима» Андрей Мельниченко (15,5 млрд), восьмая строчка досталась совладельцу LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаилу Фридману (15,1 млрд), на девятой позиции расположился акционер UC Rusal Виктор Вексельберг (14,4 млрд), замыкает десятку основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов (12,5 млрд).

Как отмечает Forbes, за минувший год участники рейтинга стали богаче на 25 млрд. Таким образом, их совокупное состояние составило 485 миллиардов долларов. Отмечается, что за год также увеличилось и число миллиардеров в России. Если в 2017 году, по данным издания, их было 96, то в 2018 году миллиардеров стало 106.