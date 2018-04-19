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Британия хочет запретить продажу ватных палочек и пластиковых трубочек
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    Британия хочет запретить продажу ватных палочек и пластиковых трубочек

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    Британия хочет запретить продажу ватных палочек и пластиковых трубочек

    Лондон, 19 апреля. Власти Британии намерены запретить продажу пластиковых трубочек и ватных палочек, а также других одноразовых изделий из пластика уже в следующем году. Сейчас в королевстве идет активная кампания по борьбе с загрязнением окружающей среды, пишет газета The Guardian.

    Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с соответствующим обращением во время встречи глав правительств стран Британского содружества, которая пройдет 19 апреля. Премьер хочет убедить власти других государств поддержать ее предложение.

    В статье отмечается, что ватные палочки, которые довольно часто просто смывают в канализацию, являются одной из главных причин загрязнения рек и океанов. Кроме того, на палочки могут покуситься птицы или морские обитатели.

    В данный момент в мировом океане плавает около 150 млн тонн пластика. Более 100 тысяч морских животных умирают от употребления пластика в пищу.

    Автор: Дима Оленин
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