Британия хочет запретить продажу ватных палочек и пластиковых трубочек

Лондон, 19 апреля. Власти Британии намерены запретить продажу пластиковых трубочек и ватных палочек, а также других одноразовых изделий из пластика уже в следующем году. Сейчас в королевстве идет активная кампания по борьбе с загрязнением окружающей среды, пишет газета The Guardian.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с соответствующим обращением во время встречи глав правительств стран Британского содружества, которая пройдет 19 апреля. Премьер хочет убедить власти других государств поддержать ее предложение.

В статье отмечается, что ватные палочки, которые довольно часто просто смывают в канализацию, являются одной из главных причин загрязнения рек и океанов. Кроме того, на палочки могут покуситься птицы или морские обитатели.

В данный момент в мировом океане плавает около 150 млн тонн пластика. Более 100 тысяч морских животных умирают от употребления пластика в пищу.