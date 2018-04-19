Китаю все равно, как к России относятся в Европе и США: эксперт о санкционном давлении Запада на Москву

Внешние факторы не окажут влияния на торгово-экономическое сотрудничество Китая и Российской Федерации, об этом заявил официальный представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн, который прокомментировал возможный негативный эффект от американских санкций на сотрудничество с Москвой. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы обратили внимание на соответствующие меры со стороны США. Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые», — сказал Гао Фэн на брифинге.

Напомним, в начале апреля Соединенные Штаты ввели очередные антироссийские санкции против Российской Федерации. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, включая Олега Дерипаска, а также контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».

Роль Китая

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что санкции никак не могут повлиять на сотрудничество России и Китая. Это очевидный факт.

«Здесь интересно другое — вообще роль Китая и Востока в целом для нас. Мы в своем сознании должны отойти от стереотипов, что мир ограничивается западными государствами. Когда говорят, что Россия в изоляции, то, что под этим подразумевается? Что нас не любят в Старом Свете и в США. Мол, как же мы останемся без хруста французской булки? Но мир меняется стремительно. Центры развития перемещаются в Азию, где действуют совершенно иные правила поведения. Тех же китайцев не интересует внутренняя политика того или иного государства, не интересует так называемое соблюдение «международного права». Они действуют, исходя из прагматики, а по сути — более честно. На протяжении человеческой истории цивилизация развивалась вокруг некоего моря. На протяжении последних двух тысяч лет — вокруг Средиземного моря. Но сегодня таким «средиземным» морем становится Тихий океан», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, Россия не находится в изоляции, с нами готовы активно сотрудничать практически все государства. РФ входит в БРИКС, а это уже немало. С Россией готовы сотрудничать Китай, Индия, Вьетнам, КНДР, Южная Корея, Иран, Турция, государства Северной Африки и Ближнего Востока. Другое дело, что этим странам надо что-то предлагать помимо заверений в дружбе.