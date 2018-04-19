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Бессмысленно терпеть рабовладельцев: в Киеве прогнозируют катастрофу для украинцев
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    Бессмысленно терпеть рабовладельцев: в Киеве прогнозируют катастрофу для украинцев

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    Бессмысленно терпеть рабовладельцев: в Киеве прогнозируют катастрофу для украинцев

    Киев, 19 апреля. Политика нынешнего киевского руководства будет иметь катастрофические последствия для граждан страны. Об этом сообщил украинский философ и публицист Сергей Дацюк, который ранее активно поддерживал Майдан.

    Эксперт подчеркнул, что действия украинских властей будут иметь катастрофические последствия для населения, речь также идет об огромном потоке мигрантов.

    «Терпеть собственных рабовладельцев — бессмысленно. Будут катастрофические последствия. Во-первых, огромная миграция. Во-вторых, обнищание. Мы еще даже приблизительно не видим тех проблем, которые возникнут, если так будет дальше продолжаться», — прогнозирует киевский публицист.

    Он подчеркнул, что ответственность за развал и разруху в стране никто не понесет, поскольку действующие власти в определенный момент «просто сбегут», передает «ПолитНавигатор».

    Дацюк добавил, что действующее руководство забрало все, что им было нужно.

    Ранее киевский экономист спрогнозировал ухудшение экономики на Украине.

    Автор: Дана Балан
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