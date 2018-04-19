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США пора задуматься: в Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ освободить ее от санкций против РФ
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    США пора задуматься: в Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ освободить ее от санкций против РФ

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    США пора задуматься: в Совфеде ответили на статью WSJ о просьбе ФРГ освободить ее от санкций против РФ

    Германия намерена обратиться к руководству США с требованием ослабить немецкие санкции против России, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Вести переговоры по данному вопросу с американскими чиновниками, согласно информации издания, будет министр финансов ФРГ Олаф Шольц. Также отмену санкций против РФ с Дональдом Трампом планирует обсудить канцлер Германии Ангела Меркель во время своего апрельского визита в США.

    WSJ также сообщает, что отмену экономических ограничений лоббируют немецкие крупные компании, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России и не хотят становиться заложниками ухудшающихся отношений Вашингтона и России.

    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в настоящее время достаточно сложно судить о том, насколько достоверной является статья WSJ.

    «Тем не менее нельзя не отметить реально существующее недовольство немецкого бизнеса, который несет убытки от санкций против России, к которым подключена Германия. Эта проблема существует, и она зреет все больше, особенно в тех землях, у которых с Россией давно установились прочные производственные и кооперативные связи», — поясняет сенатор.

    США пора задуматься: в Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ освободить ее от санкций против РФ

    Парламентарий предположил, что недовольство немецкого бизнеса в будущем будет лишь расти, но он усомнился в том, что властям Германии в настоящее время удастся добиться отмены санкций.

    «Хотя американцам пора задуматься. Рано или поздно это произойдет, и в этом случае к отмене санкций могут присоединиться и остальные европейские страны. Потому что политика политикой, а бизнес — бизнесом. Никто не хочет страдать ради удовлетворения чисто заокеанских интересов», — заключил Владимир Джабаров.

    Санкции против России были введены в 2014 году, их активно продавливали Соединенные Штаты Америки, фактически принуждая Европу к ним присоединиться. В первую очередь они нанесли экономически ущерб самим странам Евросоюза. Так, по оценкам некоторых немецких политиков, Германия потеряла 42 тысячи рабочих мест и около 40% экспорта из-за экономических ограничений.

    Автор: Михаил Блинов
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