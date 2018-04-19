Ученые рассказали, какую пользу приносит жизненный кризис

Лондон, 19 апреля. Международная группа ученых выяснила, что кризисные ситуации в жизни способствуют возникновению у людей качеств, которые считаются лучшими.

Оказывается, именно самые тяжелые периоды в жизни раскрывают нашу человечность, выяснили эксперты. При каждой национальной катастрофе появляются группа или сообщество людей, возникающих с целью помощи пострадавшим. Пользователи социальных сетей также откликаются на просьбы добрыми делами и словами поддержки. В случае трагедии люди всегда объединяются. Это не только помогает им преодолеть тяжелый момент, но и почувствовать себя лучше.

Ученые провели исследование, которое показало, что в такое время у человека активизируются определенные участки мозга, отвечающие за альтруизм.

«Наше сильное желание помочь тем, кто пострадал от трагедии, связано с эволюцией, как защитный фактор, способствующий выживанию группы», — цитирует Planet Today слова доктора Трэйси Асамоа из Техаса, одного из авторов научной работы.

Ученые отобрали три группы, участники которых пережили различные трагические инциденты. Коллективная поддержка помогала людям спастись от депрессии и вернуться к активной жизни.

Взаимодействие с другими людьми также помогло пострадавшим преодолеть чувство одиночества и убежденности в том, что никто не понимает их боль.