Медики отреагировали на идею запрета продажи алкоголя и табака беременным россиянкам

Москва, 19 апреля. Медицинские сотрудники поддержали инициативу введения штрафа за продажу беременным женщинам алкогольной и табачной продукции. Автором инициативы выступил депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

Законопроект подразумевает введение штрафа за продажу беременным женщинам алкоголя и табака в размере до 1 миллиона рублей, а также штрафы для беременных женщин до 5 тысяч рублей за употребление спиртных напитков и курение.

По словам председателя профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергея Ремизова, данная инициатива очень правильная, передает РИА Новости.

«Я очень одобряю эту инициативу, поскольку сейчас идет целенаправленная политика на уровне государства по борьбе с табакокурением, борьбе с излишним употреблением алкогольных напитков, а тем более беременным женщинам», — отметил Ремизов.

Он также считает неприемлемым и недопустимым употребление алкоголя и табачной продукции беременными женщинами, поскольку это может привести к самым отрицательным последствиям вплоть до преждевременных родов, выкидышей, подчеркнул специалист.