Меню
Экономика
Аксенов рассказал, как Ялтинский форум вдребезги разбил миф об изоляции России
Политика
Президент Киргизии отправил Кабмин в отставку
Следующая новость
Загрузка...

    Аксенов рассказал, как Ялтинский форум вдребезги разбил миф об изоляции России

    229

    Аксенов рассказал, как Ялтинский форум вдребезги разбил миф об изоляции России

    Симферополь, 19 апреля. Участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) делегаций из десятков зарубежных стран вдребезги разбивает миф об изоляции России и Крыма, заявил сегодня глава республики Сергей Аксенов.

    По данным сопредседателя оргкомитета IV ЯМЭФ Андрея Назарова, для участия в ЯМЭФ ранее зарегистрировались представители 71 государства. Такое количество зарубежных делегатов, как подчеркнул он, оказалось выше ожиданий организаторов.

    Аксенов при этом отметил, что гости форума представляют страны, население которых в общей сложности превышает три миллиарда человек: «то есть значительную часть человечества».

    «Это факт, который вдребезги разбивает любые мифы об изоляции России и российского Крыма», — подчеркнул он.

    В своем приветственном слове участникам IV ЯМЭФ Аксенов напомнил, что на полях форума работают почти три тысячи участников из регионов России и стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.

    Ранее портал «Ура.ру» сообщал, что гостями ЯМЭФ стали представителей властных и деловых кругов Бельгии. Делегация приедет на полуостров впервые с 2014 года посетит Крым. Бельгийцы намерены обсудить участие в модернизации портов Крыма, в которую готовы вложить десятки миллионов евро. В связи с этим депутат федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер еще в марте заявил, что поездка в Крым — сигнал к пересмотру проводимой Евросоюзом санкционной политики.

    Отметим, что в этом году в ЯМЭФ примет участие и делегация из Сирии. На полуостров приехали около 80 сирийских бизнесменов и чиновников. По словам Андрея Назарова, сирийская сторона во время визита делегации российского бизнеса в Дамаск предложила создать в Крыму морской хаб, чтобы активизировать взаимное экономическое сотрудничество двух стран.

    С помощью постройки этого транспортного узла можно будет увеличить торговый оборот между двумя Россией и САР. В настоящее время уже есть несколько кораблей, работающих как челноки, однако, как отмечает «Утро.ру», их количества недостаточно для потребностей российско-сирийского экономического взаимодействия.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Немецкий депутат на Ялтинском форуме: Можно, русские построят и наш аэропорт?

    Немецкий депутат на Ялтинском форуме: Можно, русские построят и наш аэропорт?

    11:03   19 Апреля 2018
    46
    Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России

    Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России

    10:31   19 Апреля 2018
    191
    США пора задуматься: в Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ освободить ее от санкций против РФ

    США пора задуматься: в Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ освободить ее от санкций против РФ

    9:37   19 Апреля 2018
    6544
    Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик

    Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик

    8:31   19 Апреля 2018
    1579