Аксенов рассказал, как Ялтинский форум вдребезги разбил миф об изоляции России

Симферополь, 19 апреля. Участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) делегаций из десятков зарубежных стран вдребезги разбивает миф об изоляции России и Крыма, заявил сегодня глава республики Сергей Аксенов.

По данным сопредседателя оргкомитета IV ЯМЭФ Андрея Назарова, для участия в ЯМЭФ ранее зарегистрировались представители 71 государства. Такое количество зарубежных делегатов, как подчеркнул он, оказалось выше ожиданий организаторов.

Аксенов при этом отметил, что гости форума представляют страны, население которых в общей сложности превышает три миллиарда человек: «то есть значительную часть человечества».

«Это факт, который вдребезги разбивает любые мифы об изоляции России и российского Крыма», — подчеркнул он.

В своем приветственном слове участникам IV ЯМЭФ Аксенов напомнил, что на полях форума работают почти три тысячи участников из регионов России и стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.

Ранее портал «Ура.ру» сообщал, что гостями ЯМЭФ стали представителей властных и деловых кругов Бельгии. Делегация приедет на полуостров впервые с 2014 года посетит Крым. Бельгийцы намерены обсудить участие в модернизации портов Крыма, в которую готовы вложить десятки миллионов евро. В связи с этим депутат федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер еще в марте заявил, что поездка в Крым — сигнал к пересмотру проводимой Евросоюзом санкционной политики.

Отметим, что в этом году в ЯМЭФ примет участие и делегация из Сирии. На полуостров приехали около 80 сирийских бизнесменов и чиновников. По словам Андрея Назарова, сирийская сторона во время визита делегации российского бизнеса в Дамаск предложила создать в Крыму морской хаб, чтобы активизировать взаимное экономическое сотрудничество двух стран.

С помощью постройки этого транспортного узла можно будет увеличить торговый оборот между двумя Россией и САР. В настоящее время уже есть несколько кораблей, работающих как челноки, однако, как отмечает «Утро.ру», их количества недостаточно для потребностей российско-сирийского экономического взаимодействия.