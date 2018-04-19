Полиция в Ереване задержала десятки демонстрантов

Ереван, 19 апреля. Полиция Армении утром начала освобождать входы во все правительственные здания на площади Республики в центре Еревана.

Отмечается, что несколько десятков человек были задержаны, их доставили в отделы полиции. Как пишет ТАСС, при этом полиция призвала представителей СМИ находиться на безопасном расстоянии.

Ранее оппозиция Армении объявила о начале «бархатной революции». Руководитель акции протеста против избрания премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил о старте «ненасильственной бархатной революции» в стране.