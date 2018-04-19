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Госдеп отреагировал на обстрел Донецкой фильтрованной станции
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    Госдеп отреагировал на обстрел Донецкой фильтрованной станции

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    Госдеп отреагировал на обстрел Донецкой фильтрованной станции

    Вашингтон, 19 апреля. В США осудили обстрел Донецкой фильтрованной станции, в результате которого пострадали пять человек, сообщается в заявлении официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт.

    «Соединенные Штаты осуждают вчерашний обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине, в результате которого пострадали пять человек», — приводят «Аргументы и Факты» текст документа, распространенного в четверг.

    Отмечается, что произошедший обстрел поставил под угрозу не только жизни людей, но и водоснабжение 350 тысяч человек. Госдеп призвал обе стороны конфликта дать рабочим доступ на станцию для ремонта и предотвращения «гуманитарного кризиса».

    Представитель государственного департамента призвала все силы оставить позиции вокруг Донецкой фильтрованной станции и других важных и необходимых объектов гражданской инфраструктуры.

    Автор: Дима Оленин
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