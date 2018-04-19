Госдеп отреагировал на обстрел Донецкой фильтрованной станции

Вашингтон, 19 апреля. В США осудили обстрел Донецкой фильтрованной станции, в результате которого пострадали пять человек, сообщается в заявлении официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт.

«Соединенные Штаты осуждают вчерашний обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине, в результате которого пострадали пять человек», — приводят «Аргументы и Факты» текст документа, распространенного в четверг.

Отмечается, что произошедший обстрел поставил под угрозу не только жизни людей, но и водоснабжение 350 тысяч человек. Госдеп призвал обе стороны конфликта дать рабочим доступ на станцию для ремонта и предотвращения «гуманитарного кризиса».

Представитель государственного департамента призвала все силы оставить позиции вокруг Донецкой фильтрованной станции и других важных и необходимых объектов гражданской инфраструктуры.