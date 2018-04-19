Пляж в Таиланде закрыли после нападения акулы на туриста

Москва, 19 апреля. Пляж Сай Ной в Таиланде закрыли на 20 дней для купания после нападения акулы на туриста из Норвегии.

За это время местные власти установят ограждающие сети вокруг мест, где купаются отдыхающие, передает RT со ссылкой на The Phuket News. Сетки должны предотвратить повторение подобных инцидентов в дальнейшем и обезопасить туристов.

Пляж Сай Ной широко известен среди путешественников, отдыхающих в Таиланде, и пользуется большой популярностью. Он расположен в курортной местности у города Хуа Хин в 200 километрах от Бангкока.

Ранее на пляже Сай Ной на туриста из Норвегии напала годовалая «бычья» акула длиной около метра. Мужчина получил травмы ноги.

Как сообщало URA.RU, летом прошлого года в районе египетского курорта Хургада повысилась активность белых акул. Одна из них напала на человека.