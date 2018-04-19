Эксперты рассказали, как оформить ОСАГО российским мотоциклистам

Москва, 19 апреля. Страховщики отказываются оформлять ОСАГО мотоциклистам. Отмечается, что компании боятся рисков и предлагают купить дополнительные услуги, и только тогда соглашаются оформить полис ОСАГО.

Как пишет Deita.ru, согласно российскому законодательству, договор ОСАГО является публичным, и страховщик не вправе отказать в его заключении. Как рассказали эксперты, страхователь может обратиться с заявлением о заключении договора ОСАГО, максимальным сроком его рассмотрения является месяц. При подаче письменного заявления и предоставлении необходимых документов, он имеет право заключить через месяц договор.

Специалисты также напоминают владельцам мотоциклов, что при обращении к страховщику страхователь вправе осуществлять аудио- или видеозапись. После чего можно подать обращение в Российский союз автостраховщиков.