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Эксперты рассказали, как оформить ОСАГО российским мотоциклистам
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    Эксперты рассказали, как оформить ОСАГО российским мотоциклистам

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    Эксперты рассказали, как оформить ОСАГО российским мотоциклистам

    Москва, 19 апреля. Страховщики отказываются оформлять ОСАГО мотоциклистам. Отмечается, что компании боятся рисков и предлагают купить дополнительные услуги, и только тогда соглашаются оформить полис ОСАГО.

    Как пишет Deita.ru, согласно российскому законодательству, договор ОСАГО является публичным, и страховщик не вправе отказать в его заключении. Как рассказали эксперты, страхователь может обратиться с заявлением о заключении договора ОСАГО, максимальным сроком его рассмотрения является месяц. При подаче письменного заявления и предоставлении необходимых документов, он имеет право заключить через месяц договор.

    Специалисты также напоминают владельцам мотоциклов, что при обращении к страховщику страхователь вправе осуществлять аудио- или видеозапись. После чего можно подать обращение в Российский союз автостраховщиков.

    Эксперты рассказали, как оформить ОСАГО российским мотоциклистам

    Автор: Анна Иванова
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