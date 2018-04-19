В США двигатели самолетов обяжут обследовать ультразвуком после инцидента с Southwest Airlines



Вашингтон, 19 апреля. Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) после инцидента с авиалайнером компании Southwest Arlines намерено сделать обязательной ультразвуковое исследование двигателей CFM56-78. Сообщение об этом опубликовано сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее стало известно об экстренной посадке самолет Delta в аэропорту Атланты, причиной которой послужило задымление в двигателе.

Как следует из сообщения ведомства, управление издаст Директиву по годности к эксплуатации в течение следующих двух недель, которая потребует проверки определенных двигателей CFM56-7B. Уточняется, что ультразвуком будут проверять те устройства, которые использовались в течение некоторого числа полетов.

Ожидается, что всего проверке подвергнут 220 двигателей. На инспекцию ФАА потратит порядка шести месяцев, пишет Reuters.

Как напоминает «Газета», 18 апреля самолет авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Даллас, совершил экстренную посадку из-за взрыва двигателя. В результате происшествия одна женщина погибла, еще несколько человек пострадали.