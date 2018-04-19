В процессе обсуждения: в ЕКА рассказали о перспективах вступления Украины в организацию

Брюссель, 19 апреля. Решение о вступлении Украины в Европейское космическое агентство (ЕКА) не будет принято в скором времени. Об этом в четверг рассказал генеральный директор ЕКА Ян Вернер.

По его словам, киевские власти попросили «о более близком сотрудничестве». Вернер напомнил, что у ЕКА имеется всего лишь несколько контактов с Украиной.

«Но, конечно, мы должны ответить… мы в процессе обсуждения этого вопроса… Я не думаю, что решение (по этому вопросу — Прим.ред.) будет очень скоро», — передает РИА Новости слова Вернер, рассказавшего о перспективах Украины стать членом ЕКА.

Как отметил генеральный директор агентства, Украина в минувшем году активно взаимодействовала с агентством, чтобы стать его членом.

Напомним, накануне в Киевском политехническом университете расформировали факультет авиационных и космических систем, выпускавший также специалистов ракетно-космической отрасли Украины. Факультет авиации и космоса был единственным на Украине.