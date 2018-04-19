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Российские беспилотные автомобили проехали более миллиона километров
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    Российские беспилотные автомобили проехали более миллиона километров

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    Российские беспилотные автомобили проехали более миллиона километров

    Москва, 19 апреля. Российские беспилотные автомобили, произведенные компанией Cognitive Technologies, в ходе испытаний проехали более миллиона километров. Всего в испытаниях участвуют 13 машин.

    Тесты беспилотники отечественного производства проходят за границей на специальных полигонах: четыре машины проверяются в европейских странах, семь – в США, еще два автомобиля – в Китае и Японии, пишет портал CarsWeek.

    Испытания проводятся в разных погодных условиях, 30% тестовых поездок осуществляется при плохой видимости – в тумане, в ночное время, во время сильных дождей и снегопадов, а также при резком переходе из яркого освещения в темноту.

    Отмечается, что в настоящее время компания компанией Cognitive Technologies проводит разработки, которые помогут беспилотникам принимать наиболее оптимальные решения в разных дорожных ситуациях.

    Ранее, как передавало URA.RU, российские разработчики сообщили, что первый летающий автомобиль в РФ появится к 2021 году.

    Автор: Василий Котов
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