Российские беспилотные автомобили проехали более миллиона километров

Москва, 19 апреля. Российские беспилотные автомобили, произведенные компанией Cognitive Technologies, в ходе испытаний проехали более миллиона километров. Всего в испытаниях участвуют 13 машин.

Тесты беспилотники отечественного производства проходят за границей на специальных полигонах: четыре машины проверяются в европейских странах, семь – в США, еще два автомобиля – в Китае и Японии, пишет портал CarsWeek.

Испытания проводятся в разных погодных условиях, 30% тестовых поездок осуществляется при плохой видимости – в тумане, в ночное время, во время сильных дождей и снегопадов, а также при резком переходе из яркого освещения в темноту.

Отмечается, что в настоящее время компания компанией Cognitive Technologies проводит разработки, которые помогут беспилотникам принимать наиболее оптимальные решения в разных дорожных ситуациях.

Ранее, как передавало URA.RU, российские разработчики сообщили, что первый летающий автомобиль в РФ появится к 2021 году.