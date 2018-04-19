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Армия России получит оружие для отражения атак любых дронов
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    Армия России получит оружие для отражения атак любых дронов

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    Армия России получит оружие для отражения атак любых дронов

    Москва, 19 апреля. Армия России получит оружие для отражения атак дронов. «Ростех» сейчас испытывает для Минобороны мощный радиоэлектронный комплекс, накрывающий объект невидимым куполом. Отмечается, что любой залетевший в него дрон теряет ориентацию и уничтожается.

    Как пишет РИА Новости, многофункциональные комплексы концерна «Автоматика» могут обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники. Они воздействуют на их радиоканалы. Комплексы представлены в трех вариантах — переносная «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный «Сапсан».

    Как пояснили военные, последний является самым мощным и может уничтожать любые типы беспилотников. Он обнаруживает такие устройства мультиканальной системой захвата и сопровождения целей на дальности более 100 километров. Комплекс может сопровождать объект и передает на него сильный поток электромагнитных радиопомех. В случае особо опасного вражеского беспилотника инцормация для уничтожения передается сразу на средства огневого поражения системы ПВО, к примеру на ЗРПК «Панцирь-С1».

    Армия России получит оружие для отражения атак любых дронов

    Автор: Анна Иванова
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