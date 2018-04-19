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Первый за 40 лет публичный кинотеатр открылся в Эр-Рияде
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    Первый за 40 лет публичный кинотеатр открылся в Эр-Рияде

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    Первый за 40 лет публичный кинотеатр открылся в Эр-Рияде

    Эр-Рияд, 19 апреля. Первый после практически 40-летнего запрета кинотеатр открылся в минувшую среду, 18 апреля, в Саудовской Аравии. Отмечается, что на закрытый кинематографический показ были приглашены 600 человек, в том числе среди присутствующих были женщины.

    Также в зале присутствовал кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который выступил за возвращение кино.

    Зрителям показали голливудский фантастический боевик «Черная пантера», пишет Infox.ru.

    Организатором мероприятия выступил крупнейший в Соединенных Штатах оператор сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings с его саудовским партнером Saudi Development and Investment Entertainment Company.

    Саудовское министерство культуры намерено открыть 350 кинотеатров на 2,5 тыс. залов к 2030 году, пишет «Инфореактор».

    Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в Саудовской Аравии начали выдавать прокатные лицензии кинотеатрам.

    Автор: Дана Балан
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