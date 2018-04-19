Первый за 40 лет публичный кинотеатр открылся в Эр-Рияде

Эр-Рияд, 19 апреля. Первый после практически 40-летнего запрета кинотеатр открылся в минувшую среду, 18 апреля, в Саудовской Аравии. Отмечается, что на закрытый кинематографический показ были приглашены 600 человек, в том числе среди присутствующих были женщины.

Также в зале присутствовал кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который выступил за возвращение кино.

Зрителям показали голливудский фантастический боевик «Черная пантера», пишет Infox.ru.

Организатором мероприятия выступил крупнейший в Соединенных Штатах оператор сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings с его саудовским партнером Saudi Development and Investment Entertainment Company.

Саудовское министерство культуры намерено открыть 350 кинотеатров на 2,5 тыс. залов к 2030 году, пишет «Инфореактор».

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в Саудовской Аравии начали выдавать прокатные лицензии кинотеатрам.