Упавший в Нубийской пустыне метеорит оказался обломком исчезнувшей планеты

Лозанна, 9 апреля. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны изучила метеорит, найденный на территории Судана в 2008 году. Как пишет Nature Communications, внутри фрагментов метеорита они нашли крупицы алмаза, который сформировался в недрах неизвестной планеты.

Как пояснили специалисты, протопланета, породившая алмазы, существовала вскоре после появления Солнечной системы, а потом разрушилась. Как объяснили ученые, фрагмент метеорита 2008 TC3 был найден в Нубийской пустыне. Метеорит относится к типу, в котором содержится большое количество углерода в виде графита и наноалмазов. При этом эксперты впервые предсказали падение метеорита заранее. Как говорится в исследовании, астрономы заметили метеорит за день до того, как он вошел в атмосферу Земли.

Изучив объект подробнее, специалисты пришли к выводу, что алмазы, который содержит метеорит, могли появиться лишь в недрах другой планеты, которая существовала в первые миллионы лет жизни Солнечной системы.