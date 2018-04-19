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Эксперт назвала сроки пика весенней аллергии в центральной России
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    Эксперт назвала сроки пика весенней аллергии в центральной России

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    Эксперт назвала сроки пика весенней аллергии в центральной России

    Москва, 19 апреля. Пик весеннего сезона аллергии в центральной части России прогнозируется на период с 28 апреля по 10 мая. Он затронет около 20% населения, заявила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.

    «Больше всего будет пылить береза, несколько меньше — орешник. Мы ожидаем, что пик пыления и клинических проявлений аллергии придется приблизительно на 28 апреля — 10 мая. По нашим прогнозам, симптомы проявятся у 15—20% населения в зависимости от региона», — цитирует телеканал RT слова эксперта.

    Она также отметила, что многие люди даже не свяжут симптомы с аллергией. Они решат, что ринит, чихание и головная боль связаны с ОРЗ.

    Если стали появляться симптомы поллиноза, необходимо использовать антигистаминные препараты второго поколения, пояснила Ильина. В случае появления затрудненного дыхания, нужно сразу же обратиться к врачу.

    На сроки и активность распыления пыльцы оказывают влияние погодные условия. Так, прошлой весной концентрация пыльцы была снижена из-за дождей.

    Автор: Дима Оленин
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