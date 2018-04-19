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Испанская группировка ЭТА объявит об окончательном расформировании
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    Испанская группировка ЭТА объявит об окончательном расформировании

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    Испанская группировка ЭТА объявит об окончательном расформировании

    Мадрид, 19 апреля. Баскская экстремистская группировка ЭТА собирается объявить о своей окончательной ликвидации в конце апреля или в начале будущего месяца. Об этом передает телеканал NTN24.

    По информации канала, члены ЭТА продумывают формулировки соответствующего заявления, пишет «ФедералПресс».

    ЭТА («Страна басков и свобода») была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли, расположенные на севере Испании и юго-западе Франции.

    В общей сложности в результате террористических актов, организованных радикальной группировкой, погибли более 800 человек, сообщает Infox.ru.

    Семь лет назад члены группировки ЭТА объявили о прекращении вооруженной борьбы, но сотрудники правоохранительных органов Испании и Франции продолжают преследование экстремистов.

    Автор: Дана Балан
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