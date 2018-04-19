Испанская группировка ЭТА объявит об окончательном расформировании

Мадрид, 19 апреля. Баскская экстремистская группировка ЭТА собирается объявить о своей окончательной ликвидации в конце апреля или в начале будущего месяца. Об этом передает телеканал NTN24.

По информации канала, члены ЭТА продумывают формулировки соответствующего заявления, пишет «ФедералПресс».

ЭТА («Страна басков и свобода») была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли, расположенные на севере Испании и юго-западе Франции.

В общей сложности в результате террористических актов, организованных радикальной группировкой, погибли более 800 человек, сообщает Infox.ru.

Семь лет назад члены группировки ЭТА объявили о прекращении вооруженной борьбы, но сотрудники правоохранительных органов Испании и Франции продолжают преследование экстремистов.