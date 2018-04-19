Меню
Политика
«Риск недопонимания»: США боятся ядерного ответа России и Китая в случае пролета над странами ракет
Политика
Полиция в Ереване задержала десятки демонстрантов
Следующая новость
Загрузка...

    «Риск недопонимания»: США боятся ядерного ответа России и Китая в случае пролета над странами ракет

    782

    «Риск недопонимания»: США боятся ядерного ответа России и Китая в случае пролета над странами ракет

    Вашингтон, 19 апреля. США опасаются ядерного ответа России и Китая в случае пролета обычных ракет над их территориями. Об этом говорится в отчете исследовательского центра конгресса США. По мнению американских специалистов, в случае использования Вашингтоном «мгновенного глобального удара» по возможному противнику ракеты, вероятно, пролетят над территорией Китая и России.

    При этом эксперты считают, что Москва и Пекин якобы могут в ответ дать приказ об использовании ядерного оружия. Как пишет RT, для предотвращения «недопонимания» между государствами американские военные считают необходимым уведомлять Москву о возможных ударах, а также поддерживать постоянные контакты на уровне армии.

    Отмечается, что в соответствии с разработанной системой, Вашингтон должен иметь возможность ударить по любой цели на Земле в течение часа. При этом в США пояснили, что потенциальные цели США находятся к югу от России и Китая.

    «Риск недопонимания»: США боятся ядерного ответа России и Китая в случае пролета над странами ракет

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: боевики готовятся создать на юге страны автономию под патронажем США — источник

    Сирия: боевики готовятся создать на юге страны автономию под патронажем США — источник

    5:26   19 Апреля 2018
    3748
    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    23:45   18 Апреля 2018
    980
    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    22:50   18 Апреля 2018
    2217
    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    22:21   18 Апреля 2018
    602