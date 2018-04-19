«Риск недопонимания»: США боятся ядерного ответа России и Китая в случае пролета над странами ракет

Вашингтон, 19 апреля. США опасаются ядерного ответа России и Китая в случае пролета обычных ракет над их территориями. Об этом говорится в отчете исследовательского центра конгресса США. По мнению американских специалистов, в случае использования Вашингтоном «мгновенного глобального удара» по возможному противнику ракеты, вероятно, пролетят над территорией Китая и России.

При этом эксперты считают, что Москва и Пекин якобы могут в ответ дать приказ об использовании ядерного оружия. Как пишет RT, для предотвращения «недопонимания» между государствами американские военные считают необходимым уведомлять Москву о возможных ударах, а также поддерживать постоянные контакты на уровне армии.

Отмечается, что в соответствии с разработанной системой, Вашингтон должен иметь возможность ударить по любой цели на Земле в течение часа. При этом в США пояснили, что потенциальные цели США находятся к югу от России и Китая.