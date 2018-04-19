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Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик
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    Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик

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    Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик

    Москва, 19 апреля. Американские военные самолеты-«невидимки» F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии, отметил разработчик  радаров для Су-35 и Су-57, гендиректор НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова Юрий Белый.

    Об этом он заявил, рассказывая о развитии российской военной авиации и ее успешном опыте в сирийской операции. Белый рассказал, что в Сирии работали пять систем, разработанных институтом, каждая из которых получила положительную оценку. В частности, сопровождение бомбардировщиков обеспечивали Су-35 с радиолокационной станцией «Ирбис» и Су-30СМ с РЛС «Барс».

    «Они совершили огромное количество боевых вылетов. Прикрытие обеспечило выполнение задачи всей операции и не позволило вмешаться авиации «партнеров». Подобные попытки предпринимались даже с участием таких лидеров авиации коалиции, как «невидимка» F-22. Но, мягко говоря, они не жаждали встречи с нашими истребителями», — подчеркнул Белый в интервью газете «Известия».

    Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик

    По его словам, система «Ирбис», которой оснащен Су-35, является новейшей разработкой, которая воплотила в себя все лучшее, что было достигнуто институтом за 40 лет разработки РЛС с пассивными фазированными антенными решетками для самолетов и наземных комплексов ПВО. Как уточнил Белый, для ВКС России было изготовлено порядка 60 Су-35 с РЛС «Ирбис».

    «Исходя из критерия «стоимость–эффективность», считаю, что потенциал бортовых станций с пассивными ФАР далеко не исчерпан. Например, для легких истребителей и беспилотников может оказаться более выгодным использование радаров с такими антенными решетками, нежели дорогих систем с АФАР», — считает разработчик.

    Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик

    Белый отметил, что многие зарубежные разработчики не уделили должного внимания пассивным ФАР, сразу перейдя к АФАР. Однако НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова разработал и довел до серийного внедрения пять систем с ФАР.

    «Это неоценимый опыт. По крайней мере по дальности обнаружения «Ирбис» превосходит все известные в мире бортовые РЛС с обычными фазированными антенными решетками и с АФАР», — заключил Белый.

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», стало известно о прохождении проверки на практике многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, которые в феврале приземлились на российской авиабазе в Сирии «Хмеймим».

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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