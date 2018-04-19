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19 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирия передала РФ две неразорвавшиеся крылатые ракеты США
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    19 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирия передала РФ две неразорвавшиеся крылатые ракеты США

    Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты. Из 47 вопросов, заданных Россией по «делу Скрипалей», Британия ответила только на два. Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Минобороны РФ стартовала с «Байконура».
    8:32 19 Апреля 2018
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    Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты

    19 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирия передала РФ две неразорвавшиеся крылатые ракеты США

    Две неразорвавшиеся в ходе удара США 14 апреля крылатые ракеты были переданы сирийскими военными российским коллегам. Как сообщил журналистам источник в сирийском военном ведомстве, ракеты были обнаружены сирийскими военными и находятся в достаточно хорошем состоянии. Также сообщается, что ракеты уже были отправлены на территорию России, однако подтверждения данной информации от Минобороны пока не поступило.

    Из 47 вопросов, заданных Россией по «делу Скрипалей», Британия ответила только на два

    19 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирия передала РФ две неразорвавшиеся крылатые ракеты США

    Россия направила Великобритании 47 вопросов, касающихся инцидента в Солсбери, но получила лишь частичные ответы только на два из них. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что Москва продолжит добиваться от Лондона запрошенных данных. Небензя подчеркнул, что Россия не получила ответов и на те вопросы, которые задавались в ходе предыдущего заседания Совета Безопасности ООН 5 апреля. Российский постпред пообещал, что у Москвы остались вопросы, которые она намерена задать Лондону.

    Путин подписал указ о введении новой меры пресечения

    19 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирия передала РФ две неразорвавшиеся крылатые ракеты США

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения – «запрете определенных действий». Новая мера пресечения будет избираться судом в отношении подозреваемого или обвиняемого, если к нему нельзя применить иные меры. Человеку, которому вынесено такое постановление, нельзя покидать помещение, в котором он проживает, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом и почтой, управлять транспортом в определенные периоды времени. При этом можно пользоваться телефоном для вызова экстренных служб и общения со следователем.

    Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Минобороны РФ стартовала с «Байконура»

    19 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирия передала РФ две неразорвавшиеся крылатые ракеты США

    Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны России, стартовала с космодрома «Байконур» в Казахстане. Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» прошел успешно. Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Ракета-носитель стартовала в 1.12 по Москве. Спустя ровно 10 минут после запуска головная часть «Протона-М» в составе разгонного блока «Бриз-М» штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.  
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