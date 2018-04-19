Названо имя кандидата на пост главы Госсовета Кубы

Гавана, 19 апреля. На должность председателя Государственного совета Кубы выдвинута кандидатура Мигеля Диас-Канеля, который в случае утверждения парламентом сменит 86-летнего Рауля Кастро. Об этом передает CBS News.

The Cuban government selected 57-year-old First Vice President Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez as the sole candidate to succeed President Raul Castro. https://t.co/vLsvEkMZUq pic.twitter.com/H0FmP4gpui — CBS News (@CBSNews) April 18, 2018

По данным издания, Диас-Канель с 2013 года занимает должность первого заместителя председателя Государственного совета и Совета министров Кубы, то есть фактически является вторым лицом государства.

Предложение по 57-летнему политику вынесут на обсуждение национального собрания. Окончательный вердикт о выдвижении будет принят в четверг, 19 апреля, передает телеканал «360».

Как сообщала «Газета.Ru», в конце прошлого года Рауль Кастро подтвердил, что уйдет в отставку в апреле 2018 года.

Напомним, 86-летний Кастро руководит страной в течение 12 лет, когда его старший брат Фидель Кастро передал ему руководящие полномочия.