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Названо имя кандидата на пост главы Госсовета Кубы
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    Названо имя кандидата на пост главы Госсовета Кубы

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    Названо имя кандидата на пост главы Госсовета Кубы

    Гавана, 19 апреля. На должность председателя Государственного совета Кубы выдвинута кандидатура Мигеля Диас-Канеля, который в случае утверждения парламентом сменит 86-летнего Рауля Кастро. Об этом передает CBS News.

    По данным издания, Диас-Канель с 2013 года занимает должность первого заместителя председателя Государственного совета и Совета министров Кубы, то есть фактически является вторым лицом государства.

    Предложение по 57-летнему политику вынесут на обсуждение национального собрания. Окончательный вердикт о выдвижении будет принят в четверг, 19 апреля, передает телеканал «360».

    Как сообщала «Газета.Ru», в конце прошлого года Рауль Кастро подтвердил, что уйдет в отставку в апреле 2018 года.

    Напомним, 86-летний Кастро руководит страной в течение 12 лет, когда его старший брат Фидель Кастро передал ему руководящие полномочия.

    Автор: Дана Балан
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