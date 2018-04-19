«Зрелые отношения»: Китай заявил, что санкции США не окажут влияния на сотрудничество с Россией

Пекин, 19 апреля. Внешние факторы не окажут влияния на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

Он рассказал, окажут ли негативное влияние на отношения с Москвой введенные санкции США. Гао Фэн уточнил, что Пекин всегда был против односторонних санкций в международных отношениях. Как пишет РИА Новости, он выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать противоречия.

При этом представитель министерства назвал отношения России и Китая «зрелыми» и стабильными, на которые не влияет внешняя обстановка. Китайский политик напомнил, товарооборот двух стран в этом году может превысить 100 миллиардов долларов.