Евросоюз намерен снизить пошлины на автомобили из США

Брюссель, 19 апреля. Европейский союз планирует предложить президенту США Дональду Трамп торговое соглашение о снижении пошлин на американские автомобили, чтобы избежать пошлин, введенных Вашингтоном, на сталь и алюминий.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в ЕС, предполагаемое соглашение соответствует основным требованиям США о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при вхождении на рынок Европы.

Как пишет издание, в обмен на такую уступку ЕС собирается попросить доступа европейских компаний к государственным заказам США.