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Евросоюз намерен снизить пошлины на автомобили из США
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    Евросоюз намерен снизить пошлины на автомобили из США

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    Евросоюз намерен снизить пошлины на автомобили из США

    Брюссель, 19 апреля. Европейский союз планирует предложить президенту США Дональду Трамп торговое соглашение о снижении пошлин на американские автомобили, чтобы избежать пошлин, введенных Вашингтоном, на сталь и алюминий.

    Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в ЕС, предполагаемое соглашение соответствует основным требованиям США о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при вхождении на рынок Европы.

    Как пишет издание, в обмен на такую уступку ЕС собирается попросить доступа европейских компаний к государственным заказам США.

    Евросоюз намерен снизить пошлины на автомобили из США

    Автор: Анна Иванова
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