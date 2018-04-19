Щедрая плата: СМИ узнали, как наградили детей за участие с инсценировкой химатаки в Сирии

Дамаск, 19 апреля. Одиннадцатилетний сирийский подросток Хасаб Диян, который был запечатлен в «материале» организации «Белые каски», показавшей якобы пострадавших от химической атаки жителей в сирийской Думе, рассказал, как все было на самом деле.

Корреспондент «Комсомольской правды» нашел в сирийской Думе одного из подростков, который фигурирует на пленке «Белых касок». Мальчика на видео сосредоточенно поливают водой, умывая лицо, руки после инсценировки «химатаки».

11-летний Хасаб рассказал, что не понимал, зачем его поливают холодной водой, поскольку у него ничего не болело.

«Вода была холодная и мне было страшно. Но вдруг прибежали какие-то люди и приказали бежать из подвала в больницу. Не успели мы забежать, как нас начали поливать водой. Я не понимал, зачем. У меня ничего не болело», — рассказал мальчик.

Как отметил отец Хасаба Омара, он не мог найти свою супругу и детей. По словам мужчины, родственников удалось найти в медицинском учреждении.

«На тот момент все было спокойно, никакого газа я тоже не почувствовал. Пошел в больницу, увидел там этих людей с камерами. Но с моими все было хорошо. После им дали финики и печенье», — вспомнил о «щедрой плате за спектакль» Омар.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», химической атаки в сирийском городе Дума не было, речь идет об инсценировке известной организации «Белые каски». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что сообщения о применении химоружия в сирийской Думе не соответствуют действительности.

Сирийское правительство ликвидировало все химическое оружие еще три года назад, с тех пор Дамаск не производит данное оружие.