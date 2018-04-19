СМИ рассказали, как воинственную Хейли Трампу пришлось «дернуть за поводок»

Вашингтон, 19 апреля. Представитель президента США ДональдаТрампа в ООН Никки Хейли объявила, что Америка введет новые санкции против России, однако после советник лидера США по экономике Ларри Кадлоу сказал репортерам, что Хейли «поторопилась».

Как пишет Financial Times, ситуация показывает усиливающийся раскол в американской администрации по вопросу политики в отношении России. Как пишет британское издание, эти заявления продемонстрировали ту напряженность, которая существует в Вашингтоне на протяжении многих месяцев.

Источник СМИ в политических кругах США объяснил, что «одна голова не говорит с другой». По его словам, решение не вводить новые санкции стало отповедью Хейли, которая является одной из ключевых фигур за ужесточение политики в отношении России. При этом источник пояснил, что Хейли «перешла границы своих полномочий» и ее пришлось «дернуть за поводок».

Как ранее писало издание «Дни.ру», Госдепартамент уведомил российское посольство об отмене готовящихся санкций, которые были анонсированы несколько дней назад.