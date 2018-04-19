СМИ узнали вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Вашингтон, 19 апреля. Встреча американского президента Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына может пройти в Швейцарии. Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

A senior U.S. official told NBC News that a number of locations had already been ruled out, including North Korea’s capital, Pyongyang, as well as Beijing and Mongolia, all of which raise security concerns. https://t.co/U3R3mDX7hO — NBC News (@NBCNews) April 19, 2018

Отмечается, что представители США и Северной Кореи на данный момент не определились с местом встречи лидеров государств, пишет АиФ.

Впрочем, некоторые варианты уже отвергнуты из соображений безопасности, речь идет о Пекине, Пхеньяне и Улан-Баторе.

По некоторым данным, американские политики выступают за проведение встречи в Европе, а наиболее желательным вариантом является Швейцария, передает телеканал «360».

При этом глава Белого дома не исключает, что встреча может не состояться. Лидер Соединенных Штатов ранее заявил, что примет участие в этом мероприятии лишь будучи уверенным в успехе.

Как сообщала «Газета.Ru», переговоры должны пройти в ближайшие недели, однако точная дата еще не определена.