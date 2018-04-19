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СМИ узнали вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
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    СМИ узнали вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

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    СМИ узнали вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

    Вашингтон, 19 апреля. Встреча американского президента Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына может пройти в Швейцарии. Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

    Отмечается, что представители США и Северной Кореи на данный момент не определились с местом встречи лидеров государств, пишет АиФ.

    Впрочем, некоторые варианты уже отвергнуты из соображений безопасности, речь идет о Пекине, Пхеньяне и Улан-Баторе.

    По некоторым данным, американские политики выступают за проведение встречи в Европе, а наиболее желательным вариантом является Швейцария, передает телеканал «360».

    При этом глава Белого дома не исключает, что встреча может не состояться. Лидер Соединенных Штатов ранее заявил, что примет участие в этом мероприятии лишь будучи уверенным в успехе.

    Как сообщала «Газета.Ru», переговоры должны пройти в ближайшие недели, однако точная дата еще не определена.

    Автор: Дана Балан
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