В Киеве рассказали, что Украина пытается расстаться с СНГ по «грузинскому сценарию»

Киев, 19 апреля. Украина планирует реализовать в отношении СНГ «грузинский сценарий» — выйти из состава Содружества, оставшись при этом участником целого ряда важных соглашений.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на двух источников в киевских политических кругах, до тех пор, пока Украина официально не покинет организацию, ее продолжат считать полноправным членом Содружества. Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил о необходимости подготовить план выхода из СНГ. По его словам, выход из Содружества должен стать ответом на якобы существующую «агрессию России».

Как пишет издание, Киев сейчас пытается спровоцировать СНГ на определенные политические жесты, чтобы впоследствии объяснить этим свой выход из Содружества.