Депутат Европарламента рассказал о «светлом будущем» Крыма

Симферополь, 19 апреля. В Европейском союзе постепенно меняется позиция в отношении Крыма. Об этом рассказал депутат Европарламента Яромир Кохличек. По его словам, сейчас вопрос заключается в том, намерен ли ЕС в целом признать референдум одним из легитимных способов решения той или иной проблемы. Он уточнил, что Брюссель отказывается принимать итоги референдума и это непонятно: в Чехии с помощью всенародного голосования решался, например, вопрос о вступлении в ЕС.

Кохличек считает, рано или поздно Крым будет признан российским, а санкции – отменены. Он напомнил, что уже сейчас все больше европейских политиков и предпринимателей начинают приезжать в Крым. Он также подчеркнул, что Брюссель пытается скрывать неэффективность и негативное влияние антироссийских санкций. По мнению депутата, у Крыма существуют много возможностей для развития туристической индустрии, производства систем солнечной энергии.

Как пишет газета «Известия», он уточнил, что Крым ждет «светлое будущее».