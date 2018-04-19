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Депутат Европарламента рассказал о «светлом будущем» Крыма
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    Депутат Европарламента рассказал о «светлом будущем» Крыма

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    Депутат Европарламента рассказал о «светлом будущем» Крыма

    Симферополь, 19 апреля. В Европейском союзе постепенно меняется позиция в отношении Крыма. Об этом рассказал депутат Европарламента Яромир Кохличек. По его словам, сейчас вопрос заключается в том, намерен ли ЕС в целом признать референдум одним из легитимных способов решения той или иной проблемы. Он уточнил, что Брюссель отказывается принимать итоги референдума и это непонятно: в Чехии с помощью всенародного голосования решался, например, вопрос о вступлении в ЕС.

    Кохличек считает, рано или поздно Крым будет признан российским, а санкции – отменены. Он напомнил, что уже сейчас все больше европейских политиков и предпринимателей начинают приезжать в Крым. Он также подчеркнул, что Брюссель пытается скрывать неэффективность и негативное влияние антироссийских санкций. По мнению депутата, у Крыма существуют много возможностей для развития туристической индустрии, производства систем солнечной энергии.

    Как пишет газета «Известия», он уточнил, что Крым ждет «светлое будущее».

    Депутат Европарламента рассказал о «светлом будущем» Крыма

    Автор: Анна Иванова
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