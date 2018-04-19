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СМИ узнали, кто находился на борту обнаруженной у побережья Дании подлодки
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    СМИ узнали, кто находился на борту обнаруженной у побережья Дании подлодки

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    СМИ узнали, кто находился на борту обнаруженной у побережья Дании подлодки

    Копенгаген, 19 апреля. На морском дне у датского побережья обнаружили германскую подводную лодку U-3523, которая якобы перевезла руководство нацистской Германии в Южную Америку. Об этом пишет издание The Daily Star.

    По данным газеты, подлодка была обнаружена в десяти морских милях (почти 19 км) к северу от датского города Скаген на глубине 123 метров, что затрудняет подход к ней.

    Согласно имеющимся данным, на борту в момент крушения субмарины находились 58 членов экипажа. СМИ предполагают, что на борту находились нацисты и сам Адольф Гитлер, но каких-то фактов и доказательств на этот счет нет.

    Ранее СМИ сообщали, что субмарина была затоплена из-за атаки британского бомбардировщика B-24 Liberator 6 мая 1945 года по дороге в Норвегию, но найти ее фрагменты до этого момента не удавалось.

    Субмарина U-3523 принадлежала к немецким подлодкам типа XXI. В общей сложности в Германии были построены 118 таких субмарин.

    Автор: Дана Балан
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