Трамп рассказал о передаче Мюллеру 1,4 млн страниц документов

Вашингтон, 19 апреля. Команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа передала спецпрокурору Роберту Мюллеру около 1,4 миллиона страниц документов по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США.

Об Трамп рассказал по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции. Отмечается, что глава государства рассказал о почти 1,4 миллиона страниц документов. Трамп уточнил, что «сговора не было». По его словам, «они не найдут сговора, его не существует».

Ранее «Утро.ру» писало, что США обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы. Министерство юстиции США 16 февраля предъявили официальные обвинения 13 гражданам России и трем организациям за якобы причастность к вмешательству в президентские выборы 2016 года.