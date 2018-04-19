«Уфа» получит вознаграждение от чемпиона АПЛ «Манчестер Сити»

Уфа, 19 апреля. Футбольный клуб «Уфа» получит вознаграждение от чемпиона Английской премьер-лиги «Манчестер Сити». Английская команда, в составе которой с прошлого года выступает экс-хавбек башкирского клуба Александр Зинченко, в текущем сезоне досрочно завоевала чемпионство.

Согласно договору, который был заключен при переходе полузащитника, руководство «Уфы» получит от англичан денежный бонус.

По словам собеседника «Известий», украинский футболист переходил в «Манчестер Сити» совсем молодым игроком и по меркам английского футбола за него были заплачены небольшие деньги.

«Хотя для «Уфы» на тот момент это был весьма солидный трансфер. Тем не менее во время оформления сделки в договоре были также указаны несколько пунктов о выплате бонусов башкирскому клубу за достижения игрока в составе «Сити». Одним из таких достижений стало завоевание чемпионского титула в АПЛ», — отметил источник.

В башкирском клубе данную информацию подтвердили, но не стали комментировать какие-либо цифры. Как отметил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, бонус на самом деле предполагается.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», боссы «горожан» собираются предложить игроку сборной Украины Зинченко новый контракт.