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«Уфа» получит вознаграждение от чемпиона АПЛ «Манчестер Сити»
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    «Уфа» получит вознаграждение от чемпиона АПЛ «Манчестер Сити»

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    «Уфа» получит вознаграждение от чемпиона АПЛ «Манчестер Сити»

    Уфа, 19 апреля. Футбольный клуб «Уфа» получит вознаграждение от чемпиона Английской премьер-лиги «Манчестер Сити». Английская команда, в составе которой с прошлого года выступает экс-хавбек башкирского клуба Александр Зинченко, в текущем сезоне досрочно завоевала чемпионство.

    Согласно договору, который был заключен при переходе полузащитника, руководство «Уфы» получит от англичан денежный бонус.

    По словам собеседника «Известий», украинский футболист переходил в «Манчестер Сити» совсем молодым игроком и по меркам английского футбола за него были заплачены небольшие деньги.

    «Хотя для «Уфы» на тот момент это был весьма солидный трансфер. Тем не менее во время оформления сделки в договоре были также указаны несколько пунктов о выплате бонусов башкирскому клубу за достижения игрока в составе «Сити». Одним из таких достижений стало завоевание чемпионского титула в АПЛ», — отметил источник.

    В башкирском клубе данную информацию подтвердили, но не стали комментировать какие-либо цифры. Как отметил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, бонус на самом деле предполагается.

    Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», боссы «горожан» собираются предложить игроку сборной Украины Зинченко новый контракт.

    Автор: Дана Балан
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